Google протестировала ИИ-поиск по «Истории» в браузере Chrome за пределами США

Функция позволяет искать историю просмотров с помощью естественного языка. Для этого необходим аккаунт Google, пользователь должен быть старше 18 лет и проживать в США. Причём функция работает только на английском языке.

Однако компания тестирует ИИ-поиск по браузерной истории и за пределами США. Поэтому функция была протестирована в Индии, Австралии и нескольких других регионах.

Автор материала отметил, что протестировал функцию в Индии. В Chrome появился тумблер «Поиск по истории с помощью искусственного интеллекта» в разделе Настройки > Экспериментальный искусственный интеллект.

При этом автор заметил увеличение использования процессора и оперативной памяти после включения функции, но она всё равно не работала. На его запрос Google ничего не ответила.