Google разрешила россиянам использовать альтернативные способы покупки приложений

В Google отметили, что если разработчики принимают от россиян оплату, то могут предложить альтернативные способы оплаты в обход внутренней системы покупок Google Play. Но фирменный магазин приложений для Android всё равно не работает из-за санкций.

Вероятно, такая ситуация — результат предупреждения, которое ФАС вынесла Google в начале июля из-за доминирующего положения компании на рынке.