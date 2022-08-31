Google разрешила россиянам использовать альтернативные способы покупки приложений

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Google разрешила россиянам использовать альтернативные способы покупки приложенийНо магазин всё равно не работает
В блоге компании Google появилось сообщение, что российским пользователям можно пользоваться альтернативными способами оплаты в магазине Android-приложений Play Market.
В Google отметили, что если разработчики принимают от россиян оплату, то могут предложить альтернативные способы оплаты в обход внутренней системы покупок Google Play. Но фирменный магазин приложений для Android всё равно не работает из-за санкций.
Вероятно, такая ситуация — результат предупреждения, которое ФАС вынесла Google в начале июля из-за доминирующего положения компании на рынке.
Источник:Inc.
Автор:Андрей КадуковТеги: