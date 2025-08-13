Google решила использовать Play Store в качестве форума для игроков

в Google Play появилась возможность публикации, добавления комментариев и реакций в сообществе. В июне были найдены дополнительные строки, подтверждающие наличие форума. Google также добавила три URL-адреса, связанных с функцией «Ваш вклад» в разделе «Мои приложения и устройства».

Инсайдеры отмечают, что эти «подсказки» говорят о том, что Google разрабатывает форум сообщества в Play Store для обмена игровыми советами, вопросов и обсуждений. В разделе «Мой вклад» пользователи смогут видеть свои публикации, понравившиеся посты и комментарии других.

Вероятно, форум станет частью стратегии по превращению Play Маркет в центральный хаб для геймеров. Возможно, функция будет запущена под другим названием.