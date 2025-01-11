Google сделает более очевидной функцию «Воспоминаний» в сервисе Фото

Опубликовано 11 января 2025, 04:301 мин.
Google сделает более очевидной функцию «Воспоминаний» в сервисе ФотоИнсайдеры активировали тестовую версию приложения
Инсайдеры из Android Authority рассказали, что активировали APK-файл Android 15 с обновлённой версией приложения Google Фото. В нём появился код с улучшенной функцией «Воспоминания».
По словам инсайдеров, Google уже анонсировала функцию «Воспоминания», которая позволит пользователю видеть больше фотографий конкретного человека. Теперь компания планирует переместить её в более удобное и очевидное место в пользовательском интерфейсе приложения.
Несмотря на то, что функция ещё не представлена, многие разработчики ранее отмечали, что поиск этой опции в меню не сделает её востребованной. Поэтому уже сейчас Google «думает о новых способах доступа к этой функции».
Инсайдеры не сказали ничего конкретного о том, как будет реализована работа новой опции, возможно, появятся дополнительные настройки.