Google сделает более очевидной функцию «Воспоминаний» в сервисе Фото

По словам инсайдеров, Google уже анонсировала функцию «Воспоминания», которая позволит пользователю видеть больше фотографий конкретного человека. Теперь компания планирует переместить её в более удобное и очевидное место в пользовательском интерфейсе приложения.

Несмотря на то, что функция ещё не представлена, многие разработчики ранее отмечали, что поиск этой опции в меню не сделает её востребованной. Поэтому уже сейчас Google «думает о новых способах доступа к этой функции».

Инсайдеры не сказали ничего конкретного о том, как будет реализована работа новой опции, возможно, появятся дополнительные настройки.