Google сделает невозможным оценивать некоторые системные приложения Android

На обновлённых страницах отображается только основная информация о приложении и удалены механизмы обратной связи. Предполагается, что такие изменения в Google Play могут быть способом предотвратить «бомбардировку обзорами системных приложений, которые пользователи не до конца понимают». Иными словами, как отмечает портал Android Authority, чтобы не было «неуместной» критики и соответствующих оценок основных системных приложений в Android пользователями, которые «не обладают нужными знаниями».

Вероятно, поэтому изменился внешний вид страниц листинга приложений в Google Play версии v44.1.17-31. Теперь они содержат меньше подробностей. На этих страницах отсутствуют области для взаимодействия с пользователями, такие как обратная связь и поддержка.

Вместо этого показывается только название и иконка приложения, разработчик, кнопка удаления и описание. Также можно увидеть журнал изменений, если приложение было обновлено. Минимальные списки не содержат отзывов, рейтингов, поддержки или каруселей похожих приложений.