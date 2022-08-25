Google сделает поиск потерянных Android-смартфонов проще

Ожидается, что новый сервис объединит все девайсы на базе Android в единую сеть. Это позволит установить местоположение любого устройства с помощью других телефонов.

Напомним, что ранее стало известно о том, что хакеры взломали новейший Android 13 практически сразу после его релиза.