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Google сделает поиск потерянных Android-смартфонов проще
Эксперты из XDA-Developers изучили исходный код свежей версии Google Play и обнаружили в нём кое-что интересное.
По словам специалистов, в магазине приложений нашлось место упоминанию программы для упрощённого поиска смартфонов. Называться она будет Find My Device Network.
Что интересно, у Google уже есть приложение с таким названием. Правда, оно позволяет отслеживать лишь те смартфоны, в которых был совершён вход в Google-аккаунт. Судя по всему, совсем скоро её действие будет распространено в принципе на все Android-смартфоны.
Ожидается, что новый сервис объединит все девайсы на базе Android в единую сеть. Это позволит установить местоположение любого устройства с помощью других телефонов.
Напомним, что ранее стало известно о том, что хакеры взломали новейший Android 13 практически сразу после его релиза.