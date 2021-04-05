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Сегодня в 05:59

Google сделал платную функцию Gmail бесплатной

Приятно, когда то, за что надо раньше было платить, становится доступно любому желающему
Google обновила собственный почтовый сервис Gmail. Одним из главных нововведений можно назвать переход функции, доступной ранее лишь платным корпоративным пользователям, в разряд бесплатных.

Речь идёт о чате, которого ранее обычные пользователи были лишены. Как пишет 9to5Google, теперь Android-версия Gmail имеет четыре раздела в нижней части: Mail (Почта), Meet (Встречи), Chat (Чат) и Rooms (Комнаты). Последние две и являются тем новым, что внедрила Google на платформу.

Вообще, подобные изменения в почтовом сервисе кажутся логическим продолжением стратегии поискового гиганта по превращению Gmail в «дом для работы».

Для того, чтобы воспользоваться новой функцией на Android, надо в левом верхнем углу экрана нажмите на значок меню, а затем «Настройки». Оттуда перейти в личный аккаунт Gmail и под разделом «Общие» выбрать Chat (Ранний доступ). После нажатия на кнопку «Попробовать», приложение перезапустится и всё заработает. В веб-версии всё и того проще — достаточно перейти по ссылке и выбрать Google Chat (Ранний доступ) вместо Classic Hangouts.