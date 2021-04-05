Google сделал платную функцию Gmail бесплатной

Вообще, подобные изменения в почтовом сервисе кажутся логическим продолжением стратегии поискового гиганта по превращению Gmail в «дом для работы».

Для того, чтобы воспользоваться новой функцией на Android, надо в левом верхнем углу экрана нажмите на значок меню, а затем «Настройки». Оттуда перейти в личный аккаунт Gmail и под разделом «Общие» выбрать Chat (Ранний доступ). После нажатия на кнопку «Попробовать», приложение перезапустится и всё заработает. В веб-версии всё и того проще — достаточно перейти по ссылке и выбрать Google Chat (Ранний доступ) вместо Classic Hangouts.