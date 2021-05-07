Google «скопирует» у Apple функцию осведомления пользователей о слежке приложений

По всей видимости, Google решила пойти по стопам конкурента. Компания заявила, что уже начиная со следующего года девелоперы, публикующие свои приложения в Google Play, должны будут показывать информацию о собираемых их продуктами данных.

Что интересно, судя по имеющимся данным, новые правила коснутся не только сторонних разработчиков, пишет The Verge. Сама Google также раскроет пользователям, какие сведения собирают их же сервисы.

Представители поискового гиганта заявили, что всё это делается для того, чтобы «помочь людям понять, какие данные собирают и обрабатывают приложения, как эти данные защищаются, а также дополнительные детали, влияющие на конфиденциальность и безопасность».