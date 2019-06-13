Google сломала в приложениях Яндекса и «Лаборатории Касперского» связанные со звонками и SMS функции

В мобильных приложениях «Яндекса» и «Лаборатории Касперского» для смартфонов на базе операционной системы Android перестала работать часть функций. Об этом рассказало издание РБК со ссылкой на представителей компаний.

Всё дело в том, что Google ввела новую политику по борьбе с мошенническими приложениями, ограничивающие доступ разработчиков к звонкам и SMS.

В результате нововведений, перестали работать автоматический определитель номера, блокировала звонки с выбранных номеров, ограничение сбора данных об активности в интернете, а также удаление ссылок на спам в SMS.

В пресс-службе «Яндекса» подтвердили наличие проблемы и сообщили, что на последних версиях Android функция АОН в приложении «Яндекса» будет работать только у тех пользователей, которые выберут «Алису», а не Google Assistant, в качестве основного голосового помощника на своем смартфоне.

Представитель «Лаборатории Касперского» Андрей Булай рассказал, что компания удалила из мобильного приложения Kaspersky Internet Security для Android функции «Фильтр звонков», «Защита приватности» и «СМС-антифишинг».