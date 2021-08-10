Google случайно сломал работу карт в Android Auto

Как впоследствии стало известно, сбои начали происходить после свежего обновления Google Maps, «вшитых» в Android Auto. В основном это внезапное отключение музыки, которое происходит после голосовых навигационных оповещений, автоматически уменьшающих громкость звука. Также пользователи заметили внезапное переключение рулевых интерфейсов — с правостороннего режима на левосторонний либо наоборот. Почему так происходит, и какие есть варианты выхода их этой ситуации, в Google пока не ответили.

Также компания не назвала никаких сроков решения проблемы, поэтому для водителей, которые столкнулись с ней, остаётся только ждать решения, как бы очевидно это ни было.