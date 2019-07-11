Google снова попытается навязать пользователям свою соцсеть

Вот и на этот раз, компания только закрыла свой не самый успешный проект Google+, как уже готовится представить новый. Разработанный в рамках экспериментального семинара, Shoelace - это локальное приложение для коммуникации с людьми, доступное на Android и iOS. Целью приложения является объединение людей на основе общих интересов в рамках определенных мероприятий и событий. Если коротко, то Shoelace выглядит как социальная сеть, которая поощряет людей меньше сидеть в своих смартфонах и больше времени общаться в реальной жизни. К сожалению, Shoelace в настоящее время доступен только в одном месте — в Нью-Йорке. Но Google заявляет, что в дальнейшем планирует запустить Shoelace по всей территории США. Также Google принимает заявки на добавление определенных мест и событий в свое приложение. Но что важно, приложение даже для жителей Нью-Йорка доступно лишь по приглашению.