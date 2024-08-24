Google сообщила о новой уязвимости нулевого дня в браузере Chrome

Уязвимость связана с путаницей типов (type confusion) в движке JavaScript. Под эту уязвимость хакеры могут разработать эксплойт нулевого дня, о чём пользователей и предупредили.

Об уязвимости Google информацию передала Microsoft: ещё в июле «Центр поиска угроз» и «Центр реагирования на безопасность» компании обнаружили уязвимость и потенциальные проблемы от её эксплуатации. Microsoft заинтересована в оперативном исправлении уязвимости с помощью обновления движка Chrome, так как на этом же движке основан и фирменный браузер вендора — Edge.