Google сообщила о новой уязвимости нулевого дня в браузере Chrome

Опубликовано 24 августа 2024, 11:15
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Google сообщила о новой уязвимости нулевого дня в браузере ChromeПользователей призвали срочно обновить браузер
Google призвала пользователей срочно обновить браузер Chrome, поскольку в старых версиях обнаружена критическая уязвимость CVE-2024-7971.
Уязвимость связана с путаницей типов (type confusion) в движке JavaScript. Под эту уязвимость хакеры могут разработать эксплойт нулевого дня, о чём пользователей и предупредили.
Об уязвимости Google информацию передала Microsoft: ещё в июле «Центр поиска угроз» и «Центр реагирования на безопасность» компании обнаружили уязвимость и потенциальные проблемы от её эксплуатации. Microsoft заинтересована в оперативном исправлении уязвимости с помощью обновления движка Chrome, так как на этом же движке основан и фирменный браузер вендора — Edge.
Источник:PCWorld
Автор:Андрей Кадуков
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