Google создаст ИИ-приложение для видеопрезентаций на основе подсказок

Опубликовано 10 ноября 2024, 15:001 мин.
Google создаст ИИ-приложение для видеопрезентаций на основе подсказокРаботать сервис будет на основе ИИ Gemini
Google в ближайшее время выпустит новое ИИ-приложение Vids AI для создания видеопрезентаций на основе промтов — текстовых подсказок пользователя.
Пользователь этого приложения сможет описать идею видеопрезентации с возможностью последующего редактирования. ИИ Gemini разработки Google может в рамках презентации сгенерировать сценарий видео и записать озвучку, записывать собственный голос пользователю не придётся.
Кроме того, с помощью Vids AI можно будет генерировать обучающие видео, рекламные объявления и резюмировать итоги встреч.
Новое приложение будет доступно подписчикам Workspace Labs. При этом с 2026 года функции Vids AI, такие как «Помоги мне создать» и озвучка видео с помощью ИИ могут быть ограничены.
Источник:The Verge
Автор:Андрей Кадуков