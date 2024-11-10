Google создаст ИИ-приложение для видеопрезентаций на основе подсказок

Пользователь этого приложения сможет описать идею видеопрезентации с возможностью последующего редактирования. ИИ Gemini разработки Google может в рамках презентации сгенерировать сценарий видео и записать озвучку, записывать собственный голос пользователю не придётся.

Кроме того, с помощью Vids AI можно будет генерировать обучающие видео, рекламные объявления и резюмировать итоги встреч.

Новое приложение будет доступно подписчикам Workspace Labs. При этом с 2026 года функции Vids AI, такие как «Помоги мне создать» и озвучка видео с помощью ИИ могут быть ограничены.