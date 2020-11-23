Google тестирует новое приложение для зарабатывания денег обычными пользователями
Называется новинка Task Mate и пока что оно проходит этап бета-тестирования в Индии, сообщает 9to5Google. Согласно имеющейся информации, выполняться работа будет непосредственно на смартфоне, а сами задания будут максимально простыми и предоставляться “бизнесом по всему миру”. В качестве примера того, с чем будут сталкиваться пользователи, называются перевод с английского на родной язык, фотографирование местности для дальнейшего использования в картографических программах и т.д.
Скриншоты приложения, представленные выше, демонстрируют, что пользователи будут видеть, сколько они заработали на уже подтвержденных задачах. Также будет возможность отслеживать, какое количество задач было выполнено в принципе. К сожалению, на данный момент неизвестно, когда именно Task Mate выйдет из беты и появится ли оно в нашей стране.