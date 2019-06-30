Google убивает альтернативные почтовые клиенты на Android

Компания Google вскоре закрывает API для сторонних разработчиков, который используется для доступа к данным фирменного почтового сервиса Gmail.

Это произойдёт с 15 июля. В этот день могут перестать работать многие альтернативные почтовые клиенты, которые используют аккаунты Gmail. Немного позднее перекроется доступ к данным Google Drive (Google Диск).

Google начала извещать пользователей, предупреждая, что приложения могут потерять доступ к данным аккаунта Gmail.

Речь идёт, например, о таких полюбившимся пользователям приложения, как SwiftKey, которая уже несколько лет принадлежит Microsoft. Пользователям этой клавиатуры пришло оповещение Google. В клавиатуре можно выполнить дополнительную персонализацию, подключив аккаунты вроде Gmail.