Google убрала плашку «Все закладки» из браузера Chrome

По информации, пользователей раздражала эта плашка, появившаяся в браузере в 2022 году. Удалить её было нельзя: открывалась боковая панель со всеми закладками. Теперь этой плашки нет.

К тому же в браузер внесены 10 апдейтов, усиливающих безопасность. Также вендор исправил ряд мелких ошибок.