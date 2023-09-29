Google убрала плашку «Все закладки» из браузера Chrome

10:06, 29 сентября 2023
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Google убрала плашку «Все закладки» из браузера ChromeИ усилила безопасность
Google выпустила обновление 117.0.5938.132 для браузера Chrome, избавив пользователей от плашки «Все закладки».
По информации, пользователей раздражала эта плашка, появившаяся в браузере в 2022 году. Удалить её было нельзя: открывалась боковая панель со всеми закладками. Теперь этой плашки нет.
К тому же в браузер внесены 10 апдейтов, усиливающих безопасность. Также вендор исправил ряд мелких ошибок.