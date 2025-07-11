Приложения
Опубликовано 11 июля 2025, 13:30
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Google убрала решение домашних заданий из приложения визуального поиска Lens

Интерфейс стал минималистичным
Android Authority сообщает, что Google упростила интерфейс приложения для визуального поиска Lens. Теперь это приложение получило более чистый интерфейс с минимумом кнопок.
Google убрала решение домашних заданий из приложения визуального поиска Lens

© Edgar Cervantes / Android Authority

В интерфейсе теперь доступны две кнопки — «Поиск» и «Перевод». Кнопка для решения домашних заданий и прочей помощи в когнитивных задачах под названием «Домашнее задание» исчезла.

После обновления видоискатель занимает весь экран, что обеспечивает более современный и плавный вид. Также Google Lens получил поддержку режима ИИ для наглядных результатов поиска.

Кроме того, добавлена функция видеопоиска с помощью объектива для тех, кто не хочет или не может использовать Gemini. Благодаря этой функции пользователь может использовать Google Lens, чтобы снять видео и задать вопрос о движущихся объектах в кадре. По сообщениям Google, эта функция «объединит видео и ваш вопрос, чтобы создать обзор с помощью искусственного интеллекта, а также предоставить полезные ресурсы из интернета».

При этом возможность задавать вопросы будет доступна не только для видеоконтента, но и для голосового поиска при съёмке с помощью Google Lens.