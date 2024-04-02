Google удалит собранные в Chrome в режиме Инкогнито данные пользователей из-за судебного разбирательства

Это решение стало результатом урегулирования коллективного иска, начатого в 2020 году.

Истцы утверждали, что Google вводил пользователей в заблуждение относительно данных, собираемых в режиме Инкогнито.

Компания отслеживала посещаемые сайты без ведома пользователей. Google сохранял информацию о посещенных сайтах, хотя в режиме Инкогнито это не указывалось явно — в нем говорилось, что браузинг «приватный».

Google также упоминал, что сайты могут собирать данные, но не уточнял, что сама компания тоже это делает.

Поисковый гигант планирует уничтожить «миллиарды записей», которые были собраны неправомерно. Более того, компания обновит формулировку «режим Инкогнито» и отключит сторонние cookie-файлы по умолчанию при использовании этой функции.