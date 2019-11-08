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Google украла популярную фишку из российского мессенджера
Дуров, верни стену!
Еще в июле были опубликованы утечки, благодаря которым стало известно, что Google работает над новой функцией в фирменной клавиатуре, благодаря которой при использовании эмодзи, Gboard будет подсказывать подходящие на замену стикеры и GIF-анимации.
Как стало известно, данная функция наконец-то появилась в последней бета-версии Gboard 8.8. Так, в случае, когда клавиатура не может предложить интересную замену смайлу, на экране появляется сообщение “Нет предложений... попробуйте другой смайлик”, сопровождаемое забавной анимацией призрака. Функция может быть отключена, для этого надо в правом верхнем углу нажать на значок механизма и открыть через него главную страницу настроек Gboard.
Напомним, что Google не первая компания, предложившая подобный способ замены смайликов на стикеры и GIF-анимации. Впервые данная функция появилась в российском мессенджере Telegram, в далеком 2014 году.