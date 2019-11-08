Google украла популярную фишку из российского мессенджера

Как стало известно, данная функция наконец-то появилась в последней бета-версии Gboard 8.8. Так, в случае, когда клавиатура не может предложить интересную замену смайлу, на экране появляется сообщение “Нет предложений... попробуйте другой смайлик”, сопровождаемое забавной анимацией призрака. Функция может быть отключена, для этого надо в правом верхнем углу нажать на значок механизма и открыть через него главную страницу настроек Gboard.