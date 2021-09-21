Google улучшил свои приложения для новой версии системы в iPhone и iPad

Речь идёт о Gmail, Meet, Tasks, Maps, Home и т.д, которые теперь будут иначе работать с уведомлениями, сообщает Engadget. Так, например, во время включённого Focus Mode, «не требующие мгновенной реакции» оповещения будут отправляться напрямую в центр уведомлений. И уже там пользователи смогут разобраться с ними позднее.

Нововведение, по словам представителей Google, призвано сделать их «максимально актуальными и своевременными». Доступ к апдейту, как это часто бывает у поискового гиганта, будет предоставляться пользователям «волнами».

Коснулось обновление и iPad. На планшетах Apple появятся новые виджеты приложений Google Фото и YouTube Music. Они будут использовать все преимущества дополнительного пространства экрана девайсов.