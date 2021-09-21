Google улучшил свои приложения для новой версии системы в iPhone и iPad

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Google улучшил свои приложения для новой версии системы в iPhone и iPadЧасть пользователей уже может протестировать полезные новшества
Apple наконец-то выпустила iOS 15, анонс которой состоялся ещё в июне. Но что более интересно, под новую версию системы обновила свои приложения Google.
Речь идёт о Gmail, Meet, Tasks, Maps, Home и т.д, которые теперь будут иначе работать с уведомлениями, сообщает Engadget. Так, например, во время включённого Focus Mode, «не требующие мгновенной реакции» оповещения будут отправляться напрямую в центр уведомлений. И уже там пользователи смогут разобраться с ними позднее.
Нововведение, по словам представителей Google, призвано сделать их «максимально актуальными и своевременными». Доступ к апдейту, как это часто бывает у поискового гиганта, будет предоставляться пользователям «волнами».
Коснулось обновление и iPad. На планшетах Apple появятся новые виджеты приложений Google Фото и YouTube Music. Они будут использовать все преимущества дополнительного пространства экрана девайсов.