Google улучшила функцию Android Switch для быстрой настройки новых смартфонов

Android Switch позволяет быстро настраивать новый смартфон после переноса чатов, календарей, контактов, настроек и файлов после переноса данных со старого устройства. К тому же Android Switch позволит переносить информацию с iPhone на Android-устройство; в том числе разработчики ускорили и упростили переноса файлов с iPhone на Android-смартфоны по проводу. Функция Android Switch станет доступна для всех пользователей в 2025 году.

Как заверяют разработчики в блоге Google, скорость переноса данных между смартфонами выросла на 40%. Можно перенести данные, сразу настроить и пользоваться новым устройством, но осталась возможность отложить перенос.

«Когда будете готовы, просто перейдите в "Настройки", чтобы скопировать данные со старого устройства, или проверьте приложение в Google Play», — отмечено в блоге.