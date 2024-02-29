Google улучшила подсказки при поиске в Chrome

Также обновления включают отображение изображений для широких категорий товаров при простых запросах. Например, при вводе «bohemian table» будут показаны изображения столов, скатертей, бегунков и ламп в богемском стиле. Это упростит поиск товаров, даже если пользователь не знает точное название.

Кроме того, теперь пользователи Chrome на Android и iOS смогут увидеть рекомендации поиска даже при плохом интернет-соединении благодаря улучшенным возможностям на устройстве. Обновления для предложений поиска будут доступны на Android и iOS.