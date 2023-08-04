Google улучшила поисковую выдачу новыми функциями

Одной из самых основных, призванных облегчить поиск и сэкономить время пользователя, стала функция связанных с искомой тематикой страниц. Когда пользователь напишет какой-либо запрос и откроется нужный сайт, появится раздел «Связано с этой страницей». Это всплывающее окно, которое появляется автоматически при прикосновении к адресной строке, предлагая несколько связанных с целевой темой поисковых рекомендаций.

В разделе будут отображаться популярные связанные тематики, основанные на уже написанных запросах пользователя.