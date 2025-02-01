Google упростила переключение единиц измерения в погодном приложении Pixel Weather

Раньше для этого приходилось менять язык системы

Как сообщает портал Android Authority, Google выпустила обновление приложения Pixel Weather, в котором появилась страница для настройки единиц измерения погоды. Раньше пользователи должны были менять язык системы, чтобы изменить эти единицы, но теперь можно настроить их отдельно, не меняя язык системы.