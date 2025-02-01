Google упростила переключение единиц измерения в погодном приложении Pixel Weather

Опубликовано 01 февраля 2025, 05:151 мин.
Google упростила переключение единиц измерения в погодном приложении Pixel WeatherРаньше для этого приходилось менять язык системы
Как сообщает портал Android Authority, Google выпустила обновление приложения Pixel Weather, в котором появилась страница для настройки единиц измерения погоды. Раньше пользователи должны были менять язык системы, чтобы изменить эти единицы, но теперь можно настроить их отдельно, не меняя язык системы.
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Теперь достаточно просто перейти в раздел «Единицы погоды» в настройках Pixel Weather и выбрать предпочитаемые единицы осадков, скорости ветра, давления и видимости. Опция изменения единиц измерения температуры осталась на отдельной странице, показывающей температуру. Также отмечается, что Google регулярно улучшает приложение Pixel Weather: уже добавлены прогноз по уровню пыльцы и функция вибрации.
Обновлённое приложение Pixel Weather скоро появится в Google Play.