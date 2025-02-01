Приложения
Опубликовано 01 февраля 2025, 05:15
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Google упростила переключение единиц измерения в погодном приложении Pixel Weather

Раньше для этого приходилось менять язык системы
Как сообщает портал Android Authority, Google выпустила обновление приложения Pixel Weather, в котором появилась страница для настройки единиц измерения погоды. Раньше пользователи должны были менять язык системы, чтобы изменить эти единицы, но теперь можно настроить их отдельно, не меняя язык системы.
Google упростила переключение единиц измерения в погодном приложении Pixel Weather

© Androidauthority.com

Теперь достаточно просто перейти в раздел «Единицы погоды» в настройках Pixel Weather и выбрать предпочитаемые единицы осадков, скорости ветра, давления и видимости. Опция изменения единиц измерения температуры осталась на отдельной странице, показывающей температуру. Также отмечается, что Google регулярно улучшает приложение Pixel Weather: уже добавлены прогноз по уровню пыльцы и функция вибрации.

Обновлённое приложение Pixel Weather скоро появится в Google Play.

Источник:Android Authority
Автор:Андрей Кадуков
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