Приложения
Опубликовано 24 августа 2024, 09:45
1 мин.

Google упростит доступ ко всем своим сервисам на компьютерах с Windows

Всё будет собрано в одном приложении
Компания Google запустила новое приложение под названием Google Essentials для ПК и ноутбуков под управлением ОС Windows, которое упростит доступ к сервисам вендора.
Google упростит доступ ко всем своим сервисам на компьютерах с Windows

© Google

Google Essentials обеспечит быстрый доступ к сервисам Google Play, включая раздел игр, Google Photos, Google Messages, а также таким инструментам, как Docs, Drive и Calendar. Приложение для Windows будет служить центральным узлом, позволящим пользователям управлять своими фотографиями и отвечать на сообщения с компьютера.

Подписчики облачного сервиса Google One получат двухмесячную пробную версию хранилища объёмом 100 ГБ. В своих сообщениях Google подчёркивает удобство приложения и возможность контроля со стороны пользователя.

Сначала Google Essentials получат только пользователи некоторых моделей компьютеров бренда HP, но в ближайшие месяцы компания планирует распространить его на большее количество ноутбуков и настольных компьютеров.