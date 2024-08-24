Google упростит доступ ко всем своим сервисам на компьютерах с Windows

Google Essentials обеспечит быстрый доступ к сервисам Google Play, включая раздел игр, Google Photos, Google Messages, а также таким инструментам, как Docs, Drive и Calendar. Приложение для Windows будет служить центральным узлом, позволящим пользователям управлять своими фотографиями и отвечать на сообщения с компьютера.

Подписчики облачного сервиса Google One получат двухмесячную пробную версию хранилища объёмом 100 ГБ. В своих сообщениях Google подчёркивает удобство приложения и возможность контроля со стороны пользователя.

Сначала Google Essentials получат только пользователи некоторых моделей компьютеров бренда HP, но в ближайшие месяцы компания планирует распространить его на большее количество ноутбуков и настольных компьютеров.