Google ускорила загрузку приложений на Android-смартфонах и планшетах

Google ускорила загрузку приложений на Android-смартфонах и планшетахПосле обновления движка ART
Google в своём блоге рассказала об обновлении движка Android Runtime (ART), отвечающего за запуск приложений. ART буквально отвечает за запуск приложений в операционной системе и был обновлён с помощью системных обновлений Google Play, начиная с Android 12.
Вендор обновил ART 13 для ускорения Android-устройств, включая планшеты. Сообщается, что обновление ускорило загрузку приложений на некоторых моделях смартфонов и планшетов на 30%. Как отмечается, обновления ART приводят к более быстрому запуску приложений, ускоряют выполнение процессов, улучшают использование памяти и обеспечивают более эффективную компиляцию байт-кода, а также повышают безопасность.
Благодаря последнему обновлению ART 13 оптимизация среды выполнения и компилятора привела к «улучшению времени запуска приложений до 30% на некоторых устройствах».