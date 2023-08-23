Google ускорила загрузку приложений на Android-смартфонах и планшетах

Вендор обновил ART 13 для ускорения Android-устройств, включая планшеты. Сообщается, что обновление ускорило загрузку приложений на некоторых моделях смартфонов и планшетов на 30%. Как отмечается, обновления ART приводят к более быстрому запуску приложений, ускоряют выполнение процессов, улучшают использование памяти и обеспечивают более эффективную компиляцию байт-кода, а также повышают безопасность.

Благодаря последнему обновлению ART 13 оптимизация среды выполнения и компилятора привела к «улучшению времени запуска приложений до 30% на некоторых устройствах».