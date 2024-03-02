Google уволил сотрудников за проведение забастовки

Команда из более чем 40 модераторов из Google-подрядчика Cognizant в Остине, штат Техас, была ответственна за утверждение музыкального контента для YouTube Music. В феврале прошлого года они начали забастовку, требуя изменений в политике возврата на работу.

Google утверждает, что решение сократить команду принадлежит Cognizant, а не им. По заявлению представителя Google Кортни Менчини, «контракты с нашими поставщиками по всей стране регулярно заканчиваются в соответствии с их естественной датой окончания».

Контрактники требовали справедливых условий труда, утверждая, что многие из них, нанятые для удаленной работы, получают всего лишь 19 долларов в час, и офис для них стал бы неоправданно дорогим.