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Опубликовано 16 мая 2025, 03:45
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Google: в новом дизайне Android 16 улучшится поддержка естественных движений

И будут добавлены новые эффекты
Компания Google представила на мероприятии Android Show новую концепцию дизайна ОС Android 16 — Material 3 Expressive. Новый дизайн предполагает активное использование новых цветов, новых форм и эффектов движения в интерфейсе операционной системы.
Google: в новом дизайне Android 16 улучшится поддержка естественных движений
© Google / 9to5Google

Как было заявлено на мероприятии, Google провела 46 исследований с более чем 18 000 участников, чтобы разработать новый дизайн. Новые особенности Material 3 Expressive включают в себя эффекты движения, такие как чёткость выбранного объекта и размытие других элементов для лучшего восприятия, этот же принцип лежит и в основе размытия и сдвига в сторону соседних уведомлений при проведении пальцем по целевым уведомлениям. В целом в Android 16 будет реализована улучшенная поддержка естественных движений и расширен их перечень.

В Android 16 также внедрены новые стили шрифтов и 35 новых форм для разработчиков, а диапазон цветов был расширен. Согласно материалам Android Show, дизайн-концепт Material 3 Expressive призван улучшить визуальный опыт пользователей и предоставить новые возможности разработчикам.

Источник:Techradar
Автор:Андрей Кадуков
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