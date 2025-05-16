Google: в новом дизайне Android 16 улучшится поддержка естественных движений

Как было заявлено на мероприятии, Google провела 46 исследований с более чем 18 000 участников, чтобы разработать новый дизайн. Новые особенности Material 3 Expressive включают в себя эффекты движения, такие как чёткость выбранного объекта и размытие других элементов для лучшего восприятия, этот же принцип лежит и в основе размытия и сдвига в сторону соседних уведомлений при проведении пальцем по целевым уведомлениям. В целом в Android 16 будет реализована улучшенная поддержка естественных движений и расширен их перечень.

В Android 16 также внедрены новые стили шрифтов и 35 новых форм для разработчиков, а диапазон цветов был расширен. Согласно материалам Android Show, дизайн-концепт Material 3 Expressive призван улучшить визуальный опыт пользователей и предоставить новые возможности разработчикам.