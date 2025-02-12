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Опубликовано 12 февраля 2025, 09:45
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Google в сервисе Карт официально переименовала Мексиканский залив в Американский

Но только в США
Компания Google объявила, что официально изменила название Мексиканского залива на Американский в сервисе Карт. Но только для пользователей, географически находящихся в США.
Google в сервисе Карт официально переименовала Мексиканский залив в Американский
© Upklyak / Freepik

Как вендор заявил ранее, название в Картах будет изменено при обновлении Информационной системы географических названий США (GNIS), которая устанавливает официальные географические стандарты. Сейчас это произошло, и Google сделала изменения со своей стороны, чтобы соответствовать GNIS.

Новое обозначение отображается только при использовании приложения Карт в США, и устройство должно находиться в этом регионе. В Мексике название залива остаётся прежним, а в других странах будут отображаться оба названия.

Google также отмечает, что придерживается правила использования официальных местных названий, если они отличаются в разных странах. В результате указа Дональда Трампа, горная вершина Денали на Аляске также была переименована в гору Мак-Кинли, хотя в Google Картах она обозначается как Денали.

Источник:Engadget
Автор:Андрей Кадуков
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