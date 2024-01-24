Google вернул в свое приложение старую функцию, но уже с ИИ

Пользователи могут подготовить селфи, а затем выбрать художественный стиль с помощью этой функции. ИИ создаст стилизованный фон вокруг человека, органично вписав селфи в выбранную сцену.

Согласно официальному заявлению, «Art Selfie 2» не только создает селфи, которыми можно поделиться, но и предоставляет соответствующие справочные данные по каждому стилю.

Пользователи смогут изучить истории, произведения искусства и другую информацию, связанную с итоговым сгенерированным изображением, от официальных партнеров Google. Функция доступна на главной странице приложения Google Arts and Culture. Нажав на «Art Selfie 2», пользователи попадут на процесс съемки и последующего создания фотографий.