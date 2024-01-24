Опубликовано 24 января 2024, 22:40
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Google вернул в свое приложение старую функцию, но уже с ИИ«Art Selfie 2»
Приложение Google Arts and Culture объявило о возвращении функции «Art Selfie», запущенной в 2018 году, спустя почти шесть лет с использованием генеративного искусственного интеллекта. В официальном заявлении говорится, что функция вновь позволит пользователям встретиться лицом к лицу с искусством, историей и культурой по всему миру, сделав их центром внимания.
Пользователи могут подготовить селфи, а затем выбрать художественный стиль с помощью этой функции. ИИ создаст стилизованный фон вокруг человека, органично вписав селфи в выбранную сцену.
Согласно официальному заявлению, «Art Selfie 2» не только создает селфи, которыми можно поделиться, но и предоставляет соответствующие справочные данные по каждому стилю.
Пользователи смогут изучить истории, произведения искусства и другую информацию, связанную с итоговым сгенерированным изображением, от официальных партнеров Google. Функция доступна на главной странице приложения Google Arts and Culture. Нажав на «Art Selfie 2», пользователи попадут на процесс съемки и последующего создания фотографий.
Источник:IT Home
Автор:Булат Кармак
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