Google вернёт в Android 16 расширение плиток быстрых настроек Wi-Fi и Bluetooth

По словам Рахмана, Google рассматривает возможность изменения поведения плиток Wi-Fi и Bluetooth на панели смартфонов в развёрнутом виде. В настоящее время обе плитки раскрываются в плавающие панели с урезанным функционалом или открываются в отдельном окне, но ранее так не было. То есть начиная с Android 9, плитка Wi-Fi служит только для быстрого переключения Wi-Fi или доступа к полным настройкам сети.

В Android 12 появилась плитка Интернета, объединившая Wi-Fi и мобильные данные с возможностью расширения до панели. Плитка Bluetooth стала расширяемой только в Android 14 QPR2. В Android, с 5.1 до 8.1, плитки Wi-Fi и Bluetooth можно было развернуть, нажав на стрелку под ними, и они просто расширялись внутри панели быстрых настроек.

Начиная с Android 9 Google убрала эту функцию, но возможно, сейчас такая возможность вернётся.

При этом речь идёт лишь о сырой бете Android 16, и неизвестно, когда указанный функционал будет запущен. Новый дизайн быстрых настроек, включающий панель быстрых настроек и вывод уведомлений, всё еще находится в процессе разработки и, вероятно, не будет готов к стабильному релизу Android 16 во втором квартале 2025 года.

«Некоторые из недоработок включают невозможность пролистывания панелей уведомлений и быстрых настроек, проблемы с контрастностью и другие ошибки. С учётом того, что Google обычно заканчивает работу над крупными изменениями заранее, эта функция, возможно, будет отложена до более поздней версии Android, такой как Android 16 QPR или Android 17», — отметил инсайдер.