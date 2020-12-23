Google внедрила игру-пасхалку в магазин приложений Google Play

Компания Google известна своей любовью к различного рода пасхалкам. Чего только стоит ежегодная отсылка, связанная с той или ной версией Android. Но теперь компания решила разбавить уже устоявшиеся традиции новинкой. Поисковый гигант добавил игру-пасхалку в магазин приложений Google Play.