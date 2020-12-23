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Сегодня 13:29
Google внедрила игру-пасхалку в магазин приложений Google Play
У легендарной Dino появился не менее затягивающий конкурент
Компания Google известна своей любовью к различного рода пасхалкам. Чего только стоит ежегодная отсылка, связанная с той или ной версией Android. Но теперь компания решила разбавить уже устоявшиеся традиции новинкой. Поисковый гигант добавил игру-пасхалку в магазин приложений Google Play.
Для того, чтобы активировать её, достаточно открыть магазин при отключённом интернете, сообщает Android Police. После этого необходимо выбрать значок любого приложения, нажать на кнопки Retry («Повторить») и Play («Играть»).
На экране появится оффлайн-игра про полёт воздушного шара. Задача игрока — не дать острым шипам проткнуть его.
Стоит отметить, что стилистически пасхалка очень напоминает популярную игру Dino. Это тот самый платформер, который становится доступен также при отсутствии интернет-соединения, но при открытом браузере Chrome.