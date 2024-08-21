Google внедрила «светящуюся ауру» в ИИ-приложение Gemini Live

Опубликовано 21 августа 2024, 15:00
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Google внедрила «светящуюся ауру» в ИИ-приложение Gemini LiveОбновление уже начали рассылать на смартфоны Pixel
На прошедшем 13 августа мероприятии Made By Google, на котором вендор представил новые смартфоны Pixel 9, также были анонсированы обновления ПО, в частности, новые функции ИИ-приложения Gemini Live.
Это версия Gemini для голосового взаимодействия на смартфонах Pixel, доступная также для устройств Samsung. Обновление Gemini Live получило функцию «Спросите об этом видео», которая позволяет анализировать видео на YouTube и давать краткое описание. Однако изюминка самого приложения — компактное плавающее окно со свечением вокруг него на экране смартфона, которое не занимает весь экран.
Пользователи Pixel 8 Pro уже получили это обновление, но доступность для устройств Samsung пока ограничена. Об отсутствии обновления говорят пользователи флагманов Galaxy S23 и 24.
Источник:9to5google
Автор:Андрей Кадуков
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