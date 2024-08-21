Google внедрила «светящуюся ауру» в ИИ-приложение Gemini Live

Это версия Gemini для голосового взаимодействия на смартфонах Pixel, доступная также для устройств Samsung. Обновление Gemini Live получило функцию «Спросите об этом видео», которая позволяет анализировать видео на YouTube и давать краткое описание. Однако изюминка самого приложения — компактное плавающее окно со свечением вокруг него на экране смартфона, которое не занимает весь экран.

Пользователи Pixel 8 Pro уже получили это обновление, но доступность для устройств Samsung пока ограничена. Об отсутствии обновления говорят пользователи флагманов Galaxy S23 и 24.