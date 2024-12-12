Google внедрит на Android функцию для борьбы с укачиванием

Рахман отмечает, что новая функция будет отображать на экране анимированные точки, имитирующие движение автомобиля. При этом у Apple уже есть такая же функция, которую компания представила в iOS 18 под названием Vehicle Motion Cues. Цель функции такая же, как и у «андроидной», — помочь пользователям iPhone и iPad бороться с укачиванием.

По словам инсайдера, ему удалось активировать предстоящую функцию Motion Cues в последней бета-версии Google Play Services под номером v24.29.32, «что говорит о том, что функция уже близка к завершению».

Рахман рассказал, что при активации Motion Cues на краю экрана смартфона появляются анимированные чёрные точки, имитирующие направление движения автомобиля. На практике это должно помочь «уменьшить сенсорный конфликт между тем, что вы видите глазами, и движением, которое ваш мозг ощущает внутренним слухом, не сильно нарушая процесс чтения или просмотра».