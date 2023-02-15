Google внедрит в Android и Chrome новую технологию для слежки за пользователями

Google внедрит в Android и Chrome новую технологию для слежки за пользователямиБудущую систему раскритиковали специалисты
Компания Google тестирует очередную систему конфиденциальности пользователей под названием Privacy Sandbox. По заявлениям вендора, технология должна обеспечить большую, чем сейчас, конфиденциальность пользователей Android и браузера Chrome.
Фото: Privacysandbox.com
Но в издании Ars Technica считают, что на самом деле Privacy Sandbox — очередная система для слежки за пользователями. Сейчас она находится на стадии бета-тестирования, позже её внедрят в Android 13.
Как отмечается, сейчас Google тестирует новые принципы показа рекламы: формируется рекламный профиль пользователя по группам интересов. Но эти интересы можно блокировать и не получать соответствующие объявления.
Поэтому для пользователя Android новая система не страшна, зато опасность появляется в связи с использованием браузера Chrome. Кроме интересов, для рекламы может использоваться геолокация и идентификаторы, что даёт более широкую и точную информацию о пользователе.