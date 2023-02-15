Google внедрит в Android и Chrome новую технологию для слежки за пользователями

Но в издании Ars Technica считают, что на самом деле Privacy Sandbox — очередная система для слежки за пользователями. Сейчас она находится на стадии бета-тестирования, позже её внедрят в Android 13.

Как отмечается, сейчас Google тестирует новые принципы показа рекламы: формируется рекламный профиль пользователя по группам интересов. Но эти интересы можно блокировать и не получать соответствующие объявления.

Поэтому для пользователя Android новая система не страшна, зато опасность появляется в связи с использованием браузера Chrome. Кроме интересов, для рекламы может использоваться геолокация и идентификаторы, что даёт более широкую и точную информацию о пользователе.