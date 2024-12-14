Google внедрит в Android защиту от слежки с помощью Bluetooth-меток

Одна из функций называется «Временная приостановка определения местоположения», позволяет пользователю приостанавливать отправку обновлений точного местоположения на Bluetooth-трекеры через телефон на срок до 24 часов. Как считают разработчики Google, это позволит пользователям Android быстро отреагировать на геометку, а человеку не нужно останавливаться и разыскивать спрятанное устройство для слежки.

А вторая функция называется «Найти поблизости» и предполагает помощь в поиске скрытой метки.

В отличие от уже известной опции звукового сопровождения обнаружения метки на Android появится и визуальное сопровождение — форма, которая заполняется по мере приближения пользователя к метке. Это нужно для упрощения поиска Bluetooth-трекера. А текстовая подсказка будет описывать состояние подключения к метке.