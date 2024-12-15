Google внедрит в Диск «автоматику» для улучшения сканирования бумажных документов

Опубликовано 15 декабря 2024, 23:151 мин.
Google внедрит в Диск «автоматику» для улучшения сканирования бумажных документовВ том числе при плохом освещении
В своём еженедельном обзоре дополнений к функционалу Workspace Google сообщила, что теперь в Диске (Drive) будет использоваться «автоулучшение» встроенного сканера, которое позволит получать более чёткие изображения, получаемые в результате сканирования бумажных документов.
Google сообщила, что функция предназначена для получения изображений более высокого качества, в том числе в условиях плохого освещения. Для этого в сканер интегрированы коррекция баланса белого, удаление теней, повышение контрастности, автоматическое повышение резкости и улучшение освещения. Как отмечают инсайдеры из Android Police, судя по формулировке Google, заявленные опции будут зависеть от типа сканируемого документа.
Google показала скриншоты результатов сканирования «автоматики» в сканере Диска. На фото видно, что в реальности чек сканируют в условиях не лучшего освещения, с пересветами и тенями. На фото результата ничего этого нет.
Источник:Android Police
Автор:Андрей Кадуков
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