Google внедрит в Диск «автоматику» для улучшения сканирования бумажных документов

Google сообщила, что функция предназначена для получения изображений более высокого качества, в том числе в условиях плохого освещения. Для этого в сканер интегрированы коррекция баланса белого, удаление теней, повышение контрастности, автоматическое повышение резкости и улучшение освещения. Как отмечают инсайдеры из Android Police, судя по формулировке Google, заявленные опции будут зависеть от типа сканируемого документа.

Google показала скриншоты результатов сканирования «автоматики» в сканере Диска. На фото видно, что в реальности чек сканируют в условиях не лучшего освещения, с пересветами и тенями. На фото результата ничего этого нет.