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Сегодня в 12:47
Google впервые за несколько лет выпустила новое приложение для Wear OS
Неужели компания всё же возьмётся за «оживление» системы?
У Google очень странные отношения с Wear OS. Компания вроде не закрывает операционную систему для носимой электроники, но при этом минимально вкладывается в её развитие.
Вот и сейчас — поисковый гигант выпустил первое приложение для системы за долгое время. Но им оказалась всего лишь клавиатура Gboard.
Как и версия для смартфонов, Gboard на Wear OS поддерживает сразу несколько методов ввода, пишет The Verge. В том числе обычный набор текста через тапы, свайпы и голосовой набор. Клавиатуры также получила более лёгкий доступ к эмодзи.
Стоит отметить, что, возможно, компания наоборот начала «освежать» систему накануне Google I/O 2021. Если это так, то вполне вероятно, что на конференции нас ждёт какой-то интересный анонс касательно Wear OS.