Google впервые за несколько лет выпустила новое приложение для Wear OS

Вот и сейчас — поисковый гигант выпустил первое приложение для системы за долгое время. Но им оказалась всего лишь клавиатура Gboard.

Как и версия для смартфонов, Gboard на Wear OS поддерживает сразу несколько методов ввода, пишет The Verge. В том числе обычный набор текста через тапы, свайпы и голосовой набор. Клавиатуры также получила более лёгкий доступ к эмодзи.

Стоит отметить, что, возможно, компания наоборот начала «освежать» систему накануне Google I/O 2021. Если это так, то вполне вероятно, что на конференции нас ждёт какой-то интересный анонс касательно Wear OS.