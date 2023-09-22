Google выпустил простой в освоении видеоредактор для смартфонов

07:33, 22 сентября 2023
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Google выпустил простой в освоении видеоредактор для смартфоновПо заветам TikTok
Google представила новое приложение под названием YouTube Create, которое позволяет редактировать видео прямо на вашем смартфоне.
YouTube Create предоставляет инструменты для работы с видео, включая точное редактирование и обрезку, автоматические субтитры, возможности голосового озвучивания, а также доступ к библиотеке фильтров, эффектов, переходов и музыки без авторских прав.
Приложение будет бесплатным для скачивания и доступно в бета-версии на Android в «избранных рынках», включая США, Великобританию, Германию, Францию и т.д. Google планирует выпустить приложение для iOS в 2024 году.