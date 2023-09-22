Приложения
07:33, 22 сентября 2023
1 мин.

Google выпустил простой в освоении видеоредактор для смартфонов

По заветам TikTok

Google представила новое приложение под названием YouTube Create, которое позволяет редактировать видео прямо на вашем смартфоне.

Новинка может стимулировать больше людей создавать короткие ролики в стиле TikTok на платформе YouTube. Создание отдельного приложения напоминает стратегию китайской соцсети, которая также выпустила популярное приложение CapCut для создания и редактирования видео.

Google выпустил простой в освоении видеоредактор для смартфонов
© The Verge

YouTube Create предоставляет инструменты для работы с видео, включая точное редактирование и обрезку, автоматические субтитры, возможности голосового озвучивания, а также доступ к библиотеке фильтров, эффектов, переходов и музыки без авторских прав.

Google выпустил простой в освоении видеоредактор для смартфонов
© The Verge

Приложение будет бесплатным для скачивания и доступно в бета-версии на Android в «избранных рынках», включая США, Великобританию, Германию, Францию и т.д. Google планирует выпустить приложение для iOS в 2024 году.

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