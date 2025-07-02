Google выпустила экстренное обновление для Chrome из-за уязвимости нулевого дня

Баг обнаружил специалист из команды Google TAG Клеман Лесинь 25 июня. Обновление не случайно является экстренным: эксплойт уже активно используют злоумышленники. Причём уязвимы все платформы: Windows, macOS и Linux.

Обновление уже вышло для Windows, macOS и Linux. Специалисты из Anti-Malware рекомендуют проверить наличие обновлений и перезапустить Chrome.