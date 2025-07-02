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Опубликовано 02 июля 2025, 06:00
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Google выпустила экстренное обновление для Chrome из-за уязвимости нулевого дня

Рекомендуется обновить браузер
Google выпустила экстренное обновление для браузера Chrome для защиты от эксплойтов, которые уже используют критическую уязвимость нулевого дня CVE-2025-6554. Известно, что уязвимость связана с движком V8, которая позволяет хакеру выполнить произвольный код.
Google выпустила экстренное обновление для Chrome из-за уязвимости нулевого дня
© Growtika / Unsplash

Баг обнаружил специалист из команды Google TAG Клеман Лесинь 25 июня. Обновление не случайно является экстренным: эксплойт уже активно используют злоумышленники. Причём уязвимы все платформы: Windows, macOS и Linux.

Обновление уже вышло для Windows, macOS и Linux. Специалисты из Anti-Malware рекомендуют проверить наличие обновлений и перезапустить Chrome.

Источник:Anti-Malware
Автор:Андрей Кадуков
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