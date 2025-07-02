Google выпустила экстренное обновление для Chrome из-за уязвимости нулевого дня

Опубликовано 02 июля 2025, 06:001 мин.
Google выпустила экстренное обновление для Chrome из-за уязвимости нулевого дняРекомендуется обновить браузер
Google выпустила экстренное обновление для браузера Chrome для защиты от эксплойтов, которые уже используют критическую уязвимость нулевого дня CVE-2025-6554. Известно, что уязвимость связана с движком V8, которая позволяет хакеру выполнить произвольный код.
Баг обнаружил специалист из команды Google TAG Клеман Лесинь 25 июня. Обновление не случайно является экстренным: эксплойт уже активно используют злоумышленники. Причём уязвимы все платформы: Windows, macOS и Linux.
Обновление уже вышло для Windows, macOS и Linux. Специалисты из Anti-Malware рекомендуют проверить наличие обновлений и перезапустить Chrome.