Опубликовано 13 декабря 2025, 08:15
1 мин.

Google выпустила инструмент для превращения браузерных вкладок в мини-приложения

Пока это эксперимент
Google Labs представила экспериментальный проект-браузер Disco, призванный «революционизировать процесс просмотра веб-страниц». Платформа реализует функцию GenTabs, основанную на модели Gemini 3, которая улучшает взаимодействие с пользователем за счёт анализа контента на нескольких вкладках и истории чатов.
Вместо ручной навигации по многочисленным открытым страницам GenTabs автоматически создаёт интерактивные веб-приложения, адаптированные к конкретным задачам. Пользователи могут формулировать свои требования на естественном языке, что устраняет необходимость в программировании.

Например, при планировании поездки GenTabs может объединять информацию из различных вкладок, такую как информация о рейсах, бронировании отелей и туристических достопримечательностях, для создания единой интерактивной панели мониторинга с картой, расписанием и обзором бюджета. Для образовательных целей система может разрабатывать приложения с карточками или интерактивными 3D-моделями, например, для моделирования Солнечной системы. Аналогично технология работает и с другими задачами.

Все сгенерированные элементы содержат ссылки на первоисточники, что обеспечивает проверяемость и возможность уточнения информации. Сейчас Disco доступен только для пользователей macOS, зарегистрированных в списке ожидания для подачи предварительной заявки, при условии проживания в США.