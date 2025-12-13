Google выпустила инструмент для превращения браузерных вкладок в мини-приложения

Вместо ручной навигации по многочисленным открытым страницам GenTabs автоматически создаёт интерактивные веб-приложения, адаптированные к конкретным задачам. Пользователи могут формулировать свои требования на естественном языке, что устраняет необходимость в программировании.

Например, при планировании поездки GenTabs может объединять информацию из различных вкладок, такую как информация о рейсах, бронировании отелей и туристических достопримечательностях, для создания единой интерактивной панели мониторинга с картой, расписанием и обзором бюджета. Для образовательных целей система может разрабатывать приложения с карточками или интерактивными 3D-моделями, например, для моделирования Солнечной системы. Аналогично технология работает и с другими задачами.

Все сгенерированные элементы содержат ссылки на первоисточники, что обеспечивает проверяемость и возможность уточнения информации. Сейчас Disco доступен только для пользователей macOS, зарегистрированных в списке ожидания для подачи предварительной заявки, при условии проживания в США.