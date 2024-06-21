Google выпустила максимально близкую к финальному релизу бета-версию Android 15

Это стабильная версия с новым функционалом

Google выпустила бета-версию Android 15 Beta 3 со статусом Platform Stability, что означает открытие API для разработчиков, которые уже могут начинать разработку приложений, оптимизированных под эту версию ОС. Это значит и то, что программная среда для взаимодействия с аппами больше не изменится.