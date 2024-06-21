Google выпустила максимально близкую к финальному релизу бета-версию Android 15

Опубликовано 21 июня 2024, 12:00
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Google выпустила максимально близкую к финальному релизу бета-версию Android 15Это стабильная версия с новым функционалом
Google выпустила бета-версию Android 15 Beta 3 со статусом Platform Stability, что означает открытие API для разработчиков, которые уже могут начинать разработку приложений, оптимизированных под эту версию ОС. Это значит и то, что программная среда для взаимодействия с аппами больше не изменится.
Стабильная версия беты Android 15 предполагает усиление конфиденциальности приложений: теперь основной способ входа в приложения — ключи доступа с защитой через биометрию либо код блокировки. Также для улучшения характеристик конфиденциальности Android 15 в бета-версии появилась функция «Личное пространство», обеспечивающая дополнительный уровень защиты для хранения приложений с чувствительными данными.
Появилась поддержка нестандартных форм-факторов, пролонгирована автономность за счёт оптимизации расчёта мощности зарядки и улучшенного энергопотребления.
Источник:The Verge
Автор:Андрей Кадуков