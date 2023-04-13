Google выпустила первую бета-версию ОС Android 14

Ранее это была бета-версия для разработчиков, в рамках которой испытывали стабильность системы и взаимодействие приложений с продуктом. Впрочем, наличие ошибок в таком случае — обычная практика.

Поэтому в компании предупредили пользователей, пожелавших установить Android 14, что в бета-версии могут быть ошибки. И если захочется вернуться на стабильную версию, придётся сбрасывать настройки смартфона до заводских. Поэтому рекомендуется сохранить информацию на компьютере или каком-либо носителе.

Но этого не нужно делать для обновления до Android 14. Установить систему можно через заводские и OTA-образы либо зарегистрировавшись в программе бета-тестирования и обновиться онлайн.