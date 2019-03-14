Google выпустила первую бету Android Q для разработчиков

Несмотря на слухи, Android Q Beta 1 не принесла тёмной темы, но скрытый режим Dark Theme можно активировать с помощью инструмента ADB (Android Debug Bridge - Отладочный мост Android).

Пользователь сможет ограничить доступ приложений к данным через настройки, например, получать данные GPS только во время использования. Ограничить можно доступ к фото, видео, аудио и вообще всем загруженным на смартфон файлам.

Включить и выключить Bluetooth, Wi-Fi, NFC или режим полёта можно не заходя в настройки и не выходя из приложения через быструю панель. Функция Sharing Shortcuts облегчает обмен контентом из любого приложения. Для сторонних приложений теперь доступны данные о глубине при съёмке в портретном режиме.

Android Q доступна для установки на свой страх и риск на смартфоны Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3 и Pixel 3 XL с сайта Android Developers. Вторая тестовая версия Beta 2 ожидается в апреле, Beta 3 — в мае, Beta 4 с финальными API и официальным SDK — в июне, а Beta 5 и 6 — в третьем квартале. Стабильный релиз также запланирован на третий квартал.