Google выпустила приложение, обучающее детей читать
Называется оно Read-Along, а доступ к нему, пока что, имеют лишь владельцы Android-смартфонов. По словам компании, приложение основано на ранее выпущенном приложении Google Bolo, в свою очередь запущенном в Индии еще в прошлом году. Приложение имеет поддержку сразу 9 языков, но пока что в нем нет поддержки русского языка.
Для того, чтобы дети максимально качественно обучались чтению, Read-Along использует технологию распознавания речи и преобразования текста в речь. Помимо этого разработчики из Google добавили в продукт специального помощника для чтения под названием Diya, который узнает в процессе чтения, есть ли у ребенка фонологические проблемы, после чего помогает ребенку с более корректным произношением. Также помощника можно попросить правильно прочитать то или иное слово.