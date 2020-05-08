Google выпустила приложение, обучающее детей читать

Для того, чтобы дети максимально качественно обучались чтению, Read-Along использует технологию распознавания речи и преобразования текста в речь. Помимо этого разработчики из Google добавили в продукт специального помощника для чтения под названием Diya, который узнает в процессе чтения, есть ли у ребенка фонологические проблемы, после чего помогает ребенку с более корректным произношением. Также помощника можно попросить правильно прочитать то или иное слово.