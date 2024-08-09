Google выпустит более современное приложение «Погода» вместе с Pixel 9

Приложение доступно для загрузки на APKMirror и поддерживается на устройствах с Android 14 или новее.

По опубликованным скриншотам, приложение Pixel Weather предлагает чистый и современный интерфейс, показывающий почасовой и 10-дневный прогноз, а также такие параметры, как скорость ветра, видимость, влажность и давление.

Пользователи смогут настраивать расположение большинства плиток в приложении, за исключением 10-дневного прогноза.