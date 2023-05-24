Google заблокировал приложение Downloader для телевизоров из-за боязни пиратства правообладателями

Google направил уведомление разработчику Downloader Элиасу Сабе, что его продукт якобы может использоваться для просмотра пиратского контента — скачивания видео в обход подписки. Хотя, как отмечает автор материала на ArsTechnica, и через «гугловский» Chrome тоже можно «пиратить». При этом никаких доказательств пиратства с помощью Downloader приведено не было.

Разработчик прокомментировал блокировку своего приложения на Google Play. «Любой здравомыслящий человек согласится, что нельзя винить веб-браузер за пиратский контент, который существует в Интернете, но именно это и произошло с моим приложением», — написал Элиас Саба в своём блоге.