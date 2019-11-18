Google заблокировала приложение Xiaomi из-за угрозы слежки за пользователями

О ситуации первыми сообщили пользователи смартфонов китайского гиганта — по их словам, они получили уведомление от встроенной технологии защиты Android, в котором говорилось о блокировке обновления Mi Quick в связи с “возможным сбором данных, которые можно использовать для отслеживания”. На данный момент приложение производства Xiaomi недоступно в магазине Google Play, в связи с чем китайский техногигант вынужден был начать распространение Mi Quick на собственной платформе.

Если верить словам исследователей, проверивших работу китайского приложения, оно использует собранные данные, такие как телефонные звонки, номера IMEI, номера SIM-карт и так далее, для таргетированной рекламы, основанной на предпочтениях и местоположении пользователя.