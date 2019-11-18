Приложения
Сегодня 19:12
Google заблокировала приложение Xiaomi из-за угрозы слежки за пользователями
На данный момент фирменная разработка Xiaomi так и не вернулась в магазин приложений Google
Китайские смартфоны под завязку напичканы собственными программами производителя. И если рекламные приложения еще как-то можно понять — благодаря подобному решению та же Xiaomi может обеспечить достаточно низкую цену на свои смартфоны, то вот в случае с установкой программ, собирающих различные данные без желания пользователей, возникают вопросы. Вопросы, по всей видимости, возникли и у защиты Google Play Protect, которая заблокировала одно из приложений Xiaomi — Mi Quick Apps из-за потенциальных проблем со слежкой.
О ситуации первыми сообщили пользователи смартфонов китайского гиганта — по их словам, они получили уведомление от встроенной технологии защиты Android, в котором говорилось о блокировке обновления Mi Quick в связи с “возможным сбором данных, которые можно использовать для отслеживания”. На данный момент приложение производства Xiaomi недоступно в магазине Google Play, в связи с чем китайский техногигант вынужден был начать распространение Mi Quick на собственной платформе.
Если верить словам исследователей, проверивших работу китайского приложения, оно использует собранные данные, такие как телефонные звонки, номера IMEI, номера SIM-карт и так далее, для таргетированной рекламы, основанной на предпочтениях и местоположении пользователя.