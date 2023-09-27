Google закроет ещё один популярный сервис уже в 2024 году

Данное решение является частью более обширной стратегии компании по переносу своих слушателей на платформу YouTube Music.

Ранее в 2023 году она уже анонсировала поддержку подкастов в YouTube Music в США, которая будет расширена на вес мир к концу года.

С целью облегчения перехода пользователей на YouTube Music, Google предложит инструменты для миграции и возможность добавления RSS-лент подкастов в их библиотеку музыкального сервиса.

Утилиты будут доступны в ближайшие недели или месяцы. Кроме того, Google предоставит возможность загрузки файла OPML с подписками на шоу из Google Подкастов, который можно будет импортировать в любое другое приложение.