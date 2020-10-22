Google закрыла собственный музыкальный сервис Google Play Music

Перейти на YouTube Music будет проще всего, так как Google добавила кнопку, позволяющую буквально в один клик перенести всю свою фонотеку в данное приложение, сообщает Android Police. При этом официально так и не было сказано, в связи с чем компания решила закрыть сервис, который вышел еще в далеком 2011 году.

По мнению некоторых экспертов, поисковый гигант просто не видел смысла развивать продукт, который почти за 10 лет набрал всего лишь 15 млн платных пользователей. Для сравнения, Apple за почти вдвое меньший срок смогла “завербовать” 50 млн пользователей. Но лидером на рынке музыкальных онлайн-сервисов все еще остается Spotify — это музыкальное приложение из Швеции сумело привлечь 130 млн активных пользователей с платной подпиской.